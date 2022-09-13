أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13-9-2022.. ارتفاع متوقع بالمعدن الأصفر خلال التعاملات

وسط توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، استقر المعدن الأصفر في مستهل التعاملات، وسبق أن صعد سعر جرام الذهب أمس بنحو 5 جنيهات.

أسعار الذهب فى مصر:



سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم نحو 1.275 جنيه في محلات الصاغة وأسوق الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر

سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 1170 جنيه في محلات الصاغة واسواق الذهب.



سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر بنحو 1115 جنيه في محلات الصاغة وأسوق الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر إلى 955 جنيه مصري في محلات الصاغة وأسوق الذهب.



سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم:

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم12 سبتمبر 2022 عند 745 جنيه في محلات الصاغة وأسوق الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر اليوم:

وصل سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر اليوم 12 سبتمبر لنحو 638 جنيه في محلات الصاغة واسواق الذهب.

سعر الجنيه الذهب مصر اليوم:

ووصل سعر الجنيه الذهب 8920 جنيه وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة دمغة

أسعار الذهب عالميًا:

قفزت أسعار الذهب واحدا بالمئة بدعم من انخفاض الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية للبحث عن دلائل بشأن وتيرة زيادات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1730.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1715 بتوقيت جرينتش بعدما صعد لأعلى مستوى له منذ 30 أغسطس آب عند 1734.99 دولار.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.79 بالمئة إلى 1742.20 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار مما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الحائزين لعملات أخرى.

وقال كريج إرلام، محلل الأسواق في أواندا "تخلى الدولار عن مكاسبه واستقرت عوائد سندات الخزانة مما يساعد على الانتعاش الذي نشهده في (أسعار) الذهب".

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 5.8 بالمئة إلى 19.87 دولار للأوقية مسجلة أعلى زيادة لها في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وصعد البلاتين 2.6 بالمئة إلى 904.05 دولار للأوقية بينما قفز البلاديوم 4.4 بالمئة إلى 2269.00 دولارا.