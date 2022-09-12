ننشر خطوات استخراج رخصة قيادة 2022 والمستندات المطلوبة

يبحث الكثير من مالكي السيارات خلال الساعات القليلة الماضية، عن خطوات استخراج رخصة قيادة 2022، وذلك لأنها تتطلب عددا من الإجراءات المختلفة والمستندات للحصول عليها.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، خطوات استخراج رخصة قيادة 2022 والمستندات المطلوبة، وهي على النحو التالي:-

الخطوات والمستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة 2022

وهناك العديد من الخطوات أيضا حزمة من المستندات لاستخراج رخصة قيادة 2022، وهي كالتالي:-

تستخرج الرخص من مرور محل إقامة طالب الترخيص، ويقدم أربع صور حديثة، وما يفيد الحصول على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وإثبات اللياقة الطبية بموجب شهادتين طبيتين (باطني – عيون) مع تحديد فصيلة الدم، وتقديم بطاقة الرقم القومي، التي تثبت الشخصية ومحل الإقامة.

وعند اجتياز الاختبار النظري والعملي في القيادة، وفي قواعد وآداب المرور يجرى الحصول على رخصة القيادة بعد دفع الرسوم.

شروط استخراج رخصة قيادة 2022

وهناك العديد من الشروط الواجب توافرها عند استخراج رخصة قيادة 2022، وهي كالتالي:-

- يجب ألا يقل سن المتقدم لاستخراج رخصة القيادة عن 18 عاما لكي يحصل على رخصة القيادة، ولا يمكن استخراج رخصة قيادة سيارة من وحدة مرور غير التابعة لمحل إقامة المواطن.

رسوم استخراج رخصة قيادة 2022

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن استخراج رخصة قيادة لأول مرة يتكلف 1250 جنيها، وتجدد الرخصة بسعر 950 جنيها.

أوضح هشام، أنه يمكن تجديد رخصة القيادة إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية، الذي يقدم العديد من الخدمات الخاصة بالمرور تسهيلا على المواطنين.