أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 13-9-2022 في المنيا
تواصل "الفجر" رصد أسعار مواد البناء داخل أسواق عروس الصعيد محافظة المنيا، واستقرت أسعار الحديد اليوم.
أسعار الحديد المنيا اليوم
وتراجعت أسعار الحديد لأكثر من مرة خلال الشهر الماضي ليصل قيمة التراجع نحو 3 آلاف جنيه، وكانت أسعار الحديد شهدت ارتفاعات متتالية خلال شهري مارس وأبريل بمعدلات غير مسبوقة.
ويأتي ذلك وسط حالة تذبذب ملحوظ في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.
ويعد البليت والخردة المدخلين الأساسيين لتصنيع حديد التسليح المستخدم في عمليات البناء والتشييد.
وتتفاوت أسعار الحديد من منطقة لأخرى، حسب تكلفة النقل وهامش أرباح التاجر والموزع، وسجل متوسط سعر الحديد اليوم التالي
حديد عز
17650 جنيها
المصريين
17570 جنيها
الجارحي
17300 جنيه
بشاي
17500 جنيه
العشري
17500 جنيه
الجيوشى
17450 جنيها
السويس للصلب
17570 جنيها
المراكبي
17550 جنيها
العتال
17500 جنيه