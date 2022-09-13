أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 13-9-2022 في المنيا

تواصل "الفجر" رصد أسعار مواد البناء داخل أسواق عروس الصعيد محافظة المنيا، واستقرت أسعار الحديد اليوم.

أسعار الحديد المنيا اليوم

وتراجعت أسعار الحديد لأكثر من مرة خلال الشهر الماضي ليصل قيمة التراجع نحو 3 آلاف جنيه، وكانت أسعار الحديد شهدت ارتفاعات متتالية خلال شهري مارس وأبريل بمعدلات غير مسبوقة.

ويأتي ذلك وسط حالة تذبذب ملحوظ في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.

ويعد البليت والخردة المدخلين الأساسيين لتصنيع حديد التسليح المستخدم في عمليات البناء والتشييد.

وتتفاوت أسعار الحديد من منطقة لأخرى، حسب تكلفة النقل وهامش أرباح التاجر والموزع، وسجل متوسط سعر الحديد اليوم التالي

حديد عز

17650 جنيها

المصريين

17570 جنيها

الجارحي

17300 جنيه

بشاي

17500 جنيه

العشري

17500 جنيه

الجيوشى

17450 جنيها

السويس للصلب

17570 جنيها

المراكبي

17550 جنيها

العتال

17500 جنيه