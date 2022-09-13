أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 13-9-2022 في المنيا

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اسعار الحديد
اسعار الحديد

تواصل "الفجر" رصد أسعار مواد البناء داخل أسواق عروس الصعيد محافظة المنيا، واستقرت أسعار الحديد اليوم.

 

 

 

أسعار الحديد المنيا اليوم 

 

 

 

وتراجعت أسعار الحديد لأكثر من مرة خلال الشهر الماضي ليصل قيمة التراجع نحو 3 آلاف جنيه، وكانت أسعار الحديد شهدت ارتفاعات متتالية خلال شهري مارس وأبريل بمعدلات غير مسبوقة.

 

ويأتي ذلك وسط حالة تذبذب ملحوظ في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.

 

ويعد البليت والخردة المدخلين الأساسيين لتصنيع حديد التسليح المستخدم في عمليات البناء والتشييد.

وتتفاوت أسعار الحديد من منطقة لأخرى، حسب تكلفة النقل وهامش أرباح التاجر والموزع، وسجل متوسط سعر الحديد اليوم التالي

 

حديد عز

 

17650 جنيها

 

المصريين

 

 

17570 جنيها

 

الجارحي

 

17300 جنيه

 

 بشاي

 

 

 

17500 جنيه

 

 

 

 العشري

 

 

 

17500 جنيه

 

 

 

الجيوشى

 

 

 

17450 جنيها

 

 

 

السويس للصلب

 

 

 

17570 جنيها

 

 

 

 المراكبي

 

 

 

17550 جنيها

 

 

 

العتال

 

 

 

17500 جنيه

 

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