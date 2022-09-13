ظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. الرابط والكلية المرشح لها الطالب

منوعات
تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة

ظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر موقع التنسيق الإلكتروني، والتي امتدت خلال الفترة من يوم السبت 3 سبتمبر وحتى الجمعة 9 من نفس الشهر، وتوفر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرم من طلاب المرحلة الثالثة رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لمعرفة الكلية المرشح لها الطالب.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

ويتم الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من خلال رابط  موقع التنسيق الإلكتروني من هنا، وهو موقع تظهرعليهنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، حيث يقوم الطلاب بالضغط على تنسيق الثانوية العامة، واختيار منها نتائج التنسيق، ثم تظهر لك اسم الكلية التي تم ترشيحك إليها.

طباعة بطاقة الترشيح

وبعد ظهور نتيجة  تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عليك طباعة بطاقة الترشيح التي ستظهر لك عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 واحتفظ بها.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

ومن جهتها، قالت وزارة التعليم العالي عقب اعتماد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 إن هناك 3606 طالب وطالبة من القسم العلمي، و1732 من القسم الأدبي قاموا باستنفاد رغباتهم، بمعنى تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.

وفي نفس السياق، أكدت الوزارة أنه سوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لمستنفيدين الرغبات والمتخلفين لإبداء رغبات جديدة تتماشي مع الحد الأدنى المعلن عنه.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

1 - في البداية يدخل الطالب أو ولي الأمر على رابط نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق 2022 الإلكتروني من خلال الرابط المرفق أعلاه.

2- كتابة كافة البيانات الخاصة بالطالب، حيث يقوم الطالب أو ولي الأمر بكتابة كافة البيانات الخاصة به حتى يتمكن من الحصول نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.

3- بيانات الطلب عبرة عن رقم جلوسه - الرقم السري للتسجيل بالموقع - الرقم القومي.

4 - يقوم الطالب أو ولي الأمر بالضغط على أيقونة عرض النتيجة 

5- ستظهر له بطاقة الترشيح الخاصة بالطالب.

الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

الأكثر قراءة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك لكرة اليد في كأس السوبر المصرى

عاجل.. ليكيب: منتخب مصر يقترب من مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة يد الأهلي والزمالك بث مباشر في السوبر المصري live

تعرف على قائمة صفقات الزمالك حتي الآن في الانتقالات الصيفية

الزمالك يجهز ضربة جديدة للأهلي بعد ضم محمد صبحي

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إليكت سبورت في دوري أبطال إفريقيا

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الزمالك ضد إليكت سبورت التشادي والقنوات الناقلة

تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في ربع نهائي كأس مصر