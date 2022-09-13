موراتا يتحدى ليفركوزن بتصريحات نارية

أكد المهاجم الإسباني الفارو موراتا أنه "متحفز للغاية" لخوض مباراة باير ليفركوزن الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أنها ستكون مباراة "صعبة للغاية".

تصريحات موراتا قبل مباراة ليفركوزن

وقال موراتا، في تصريح صحفي: "أنا في حالة جيدة وأعمل بشكل جيد. ألحظ ثقة المدرب (سيميوني) وأتشرف بالعمل معه. نحن هنا مرة أخرى بنفس الأهداف الجماعية".

وأوضح أنه يشعر بأنه "أكثر نضجا في النادي الذي يضم مجموعة من اللاعبين الكبار".

وأردف: "أعرف جيدا ما علي فعله؛ العمل ثم العمل. أريد الفوز مع أتلتيكو. أنا سعيد بالتواجد هنا".

وشدد على أن أنطوان جريزمان لاعب أساسي للفريق، ليس فقط حين يكون في الملعب، وهو أمر واضح، ولكن في الفريق بشكل عام.

وختم: "يسهم (أنطوان) كثيرا بأشياء إيجابية ليس فقط في الملعب، ولكن في المجموعة. إنه ينقل لنا أشياء كثيرة إيجابية. إنه من اللاعبين المهمين لدينا وهو دائما سعيد. حين يكون في الملعب يسجل أهدافا بشكل رائع".

