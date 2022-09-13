عاجل.. ارتفاع جديد في اسعار السجائر الأجنبية بالسوق المحلي

امبريال توباكو العالمية ترفع اسعارها 2 جنيه في العلبة

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن شركة المنصور الدولية للتوزيع وكيل امبريال توباكو العالمية، قررت رفع منتجاتها بقيمة تتراوح بين 1 إلى 2 جنيه لتلحق بشركتي الشرقية للدخان وفيليب موريس مصر التي رفعت أسعار منتجاتها بنفس القيمة.

وأضاف " إمبابي"، ان الاسعار الجديدة لسجائر المنصور الدولية سجلت بعد الزيادة 48 جنية، لعلبة سجائر دافيدوف كلاسيك، ودافيدوف جولد، ودافيدوف ابيض، ودافيدوف سليم جولد، وارتفع سعر علبة سجائر دافيدوف ايفولف أحمر، ودافيدوف ايفولف ازرق، ودافيدوف ايفولف فضي إلى 35 جنيه

وأوضح " إمبابي"، أن كل زيادة بقيم جنيه في علبة سجائر سيؤول منها 50 قرشا لخزينة الدولة، حيث أعلنت وأعلنت وزارة المالية رفع مستهدفتها الضريبة على التبغ والدخان العام المالي الجاري ٢٠٢٢_٢٠٢٣ لتصل إلى ٨٦ مليار جنيه مقابل٧٩ مليار جنيه عن العام المالي.