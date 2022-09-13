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الداخلية تطلق مبادرة "كلنا واحد - هدية العروسة" لدعم المُقبلات على الزواج

حوادث
جانب من الصور
جانب من الصور

قامت وزارة الداخلية بإطلاق مبادرة (كلنا واحد، هدية العروسة) بكافة محافظات الجمهورية تستهدف إهداء عدد من مستلزمات الزواج أطقم "ملابس - مفروشات – سجاد" لـ 10 من العرائس المقبلات على الزواج بكل محافظة خاصةً من (ذوي الإعاقة – الأيتام – الأسر الأكثر إحتياجًا) بواقع (35) طقم لكل حالة  وذلك تأكيدًا على الدور المجتمعى لوزارة الداخلية وحرصها على دعم ومساندة كافة فئات المجتمع والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

 

تنظيم الاحتفالية 

 

وتم تنظيم إحتفالية بمقر نادى الشرطة بمحافظات ( دمياط - جنوب سيناء - بنى سويف – مطروح – المنيا – قنا – السويس - البحر الأحمر – سوهاج - كفرالشيخ) لتوزيع (الهدايا ومستلزمات الزواج) على العرائس اللاتى تم إختيارهن، كما تم إيفاد مأموريات من ضباط وضابطات أقسام حقوق الإنسان بمختلف مديريات الأمن لتسليم الهدايا للعرائس بمقر إقامتهن ممن تعذر حضورهن للإحتفالية.

 

استحسان العرائس

 

وهو الأمر الذى لاقى إستحسانهن وكان له بالغ الأثر في نفوسهن واللاتى أعربن عن خالص الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على تلك المبادرة، وعلى ما لمسن من إهتمام يؤكد مدى حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

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ومبادرة "كلنا واحد" تُعد واحدةً من أكبر المبادرات المجتمعية التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية في إطار الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمني للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين ودعم منظومة الحماية الإجتماعية.

وزارة الداخلية وزير الداخلية مبادرة كلنا واحد دعم العرائس

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