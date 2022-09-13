أبناء ساويرس يوزعون تركته في " أوراسكوم كونستراكشون"

قامت عائلة أنسي نجيب ساويرس بتوزيع تركته في شركة اوراسكوم كونستراكشون على ابنائه الثلاثة ناصف وسميح ونجيب ساويرس، وهي التى تستحوذ على نحو 51% من إجمالي راسمال الشركة.

وكان " أنسي ساويرس" يمتلك نحو 12.87% من إجمالي أسهم أوراسكوم قبل وفاته، بما يعادل 15 مليون سهم، وقد قامت الشركة بنقل ملكية تلك الأسهم في 6 سبتمبر إلى أولاده الثلاثة للتوزع عليهم.

وحصل الابن الأكبر ناصف ساويرس، على 6.4 مليون سهم من تركة أبيه في اوراسكوم كونستراكشون، بما يعادل حصة 5.5% منها لترتفع ملكيته بالشركة إلى 34% بعدما كان يمتلك 28.9% قبل تقسيم الميراث.

ونال سميح ساويرس نحو 2.1 مليون سهم في اوراسكم من حصته في ميراث أبيه؛ لترتفع ملكيته بالشركة إلى 11.80%، كما حصل نجيب ساويرس على 6.4 مليون سهم من ميراث أبيه بحصته في أوراسكوم لتصبح ملكيته 5.5% من رأسمال بعدما لم يكن يمتلك اي استثمارات بها.

وقالت الشركة في بيانا لها، إن نقل ملكية تلك الأسهم تمت بناء على توزيع الميراث على الورثة وليس لهذه الاسهم أي تأثير على العدد الاجمالي للاسهم المملوكة لعائلة ساويرس والكيانات المملوكة لهم بالشركة.