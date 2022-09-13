تقارير تكشف موعد رحيل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان

الفجر الرياضي
كيليان مبابي
كيليان مبابي

ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن لاعب باريس سان جيرمان المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018، الفرنسي كيليان مبابي، يمكنه الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي عام 2024 وليس في عام 2025 كما تردد.

ليكيب تكشف عن موعد رحيل مبابي


وكان مبابي 23 عامًا، وقع عقدًا جديدًا مع سان جيرمان في مايو (أيار) الماضي، ليبدد آمال ريال مدريد الإسباني في التعاقد معه.

 

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ولكن مبابي واصل التلميح إلى أن انتقاله للعب في إسبانيا لا يزال محتملًا في المستقبل.


وذكر سان جيرمان أن العقد الجديد يستمر حتى عام 2025، لكن صحيفة ليكيب الفرنسية نقلت عن مصدر بالنادي أن العقد يستمر حتى عام 2024، ويتضمن بندًا يتيح التمديد لعام آخر، ويمكن للاعب رفضه.

يُذكر أن اللاعب كان قريب للغاية من الانضمام لصفوف الملكي خلال الميركاتو الصيفي الجاري لكن ناصر الخليفي نجح في إقناعه بالبقاء مع وجود صلاحيات كبيرة في الفريق اهمها إنه سيكون المسدد الأول لركلات الجزاء وسيتم الأخذ برأيه في اختيار المدير الفني والصفقات الجديدة.

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