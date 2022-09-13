اسعار الاسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022

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اسعار الاسمنت في
اسعار الاسمنت في مصر اليوم

تشهد اسعار الاسمنت المسلح اليوم استقرارا في جميع الشركات المصنعة والتجار في السوق المحلي عقب حالة من التذبذب السعري الفترة الماضية مابين ارتفاع وتراجع في قيمة الأسمنت  البناء، كما استقرت أسعار الأسمنت الأبيض عند نفس قيمتها السعرية.

وتراوحت أسعار أسمنت البناء من 1390 وحتى أكثر من 1535 جنيها في الطن «تسليم أرض المصنع".

فقًا للائحة التسعيرية المعلنة من مصانع الحديد

وتقد الفجر اسعار الاسمنت في مجموعة من الشركات اليوم 13 سبتمبر والتي أعلنت تثبيت معظم المصانع لسعر الطن خلال شهر سبتمبر الجاري

اسعار اسمنت النصر اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022:

سجل اسمنت النصر سعر الاسمنت بنحو 1435 جنيه للطن 

اسعار اسمنت المسلح اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022

سجل اسمنت المسلح اليوم  سعر بنحو 1480جنيه للطن 

اسعار اسمنت وادي النيل اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022:

سجل اسمنت وادي النيل اليوم  سعر الاسمنت بنحو 1410 جنيه للطن 

اسعار اسمنت حلوان اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر   2022 

سجل اسمنت حلوان اليوم الاحد سعر الاسمنت بنحو 1470 جنيه للطن 

اسعار اسمنت المخصوص اليوم االثلاثاء 13 سبتمبر 2022:

سجل اسمنت المخصوص اليوم سعر الاسمنت بنحو 1445 جنيه للطن 

اسعار اسمنت السويدي اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022:

وصل سعر اسمنت السويدي اليوم  اليوم لنحو 1440جنيه للطن 

اسعار اسمنت العسكري اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022:

وصل سعر اسمنت العسكري اليوم   لنحو 1390 جنيه للطن

سعر اسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة قنا اليوم 13 سبتمبر 2022:.

وصل سعراسمنت قنا اليوم الثلاثاء 1400 جنيه للطن.

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