بيان رسمي

الداخلية تضبط 40 كيلو حشيش و10 كيلو هيدرو بالإسماعيلية والسويس

حوادث
قوات الأمن
قوات الأمن

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 40 طربة لمخدر الحشيش و10 كجم لمخدر الهيدرو بحوزة عدة عناصر إجرامية بنطاق محافظتي الإسماعيلية والسويس.

 

رصدت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام) وبالإشتراك مع مديريتي  أمن (الإسماعيلية، السويس) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظتي (الإسماعيلية، السويس)، وعقب تقنين الإجراءات  تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالي.

 

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مديرية أمن الإسماعيلية
 

ضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو صوير، لقيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، مُتخذين من دائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وذلك حال إستقلالهما دراجة نارية بدائرة المركز، وبحوزتهما (40 طربة لمخدر الحشيش– كمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).


مديرية أمن السويس
 

ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كجم – مبلغ مالى – هاتف محمول).

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وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (580،000) ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية وزير الداخلية ضبط 40 طربة حشيش

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