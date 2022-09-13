البورصة تخسر مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022

الاقتصاد
البورصة المصرية اليوم
البورصة المصرية اليوم

سجلت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء اداء متباين، حيث تراجع المؤشر الرئيسي إيجي أكس 30 بنسبة 0.35% ليصل إلى مستويات 10397 نقطة، بينما ارتفع  المؤشر السبعيني إيجي أكس 70 بنسبة 0.55% ليصل إلى  مستويات 2302.73 نقطة، وزاد مؤشر " إيجي أكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.29% إلى 3289.22 نقطة.

 

وتكبد راسمال السوقي خسائر بقيمة 1.6 مليار جنيه ليصل إلى مستويات 713.237 مليار جنيه بعد أن سجل مكاسب بقيمة تجاوزت 3 مليار جنيه في تعاملات الأمس.

 

وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 1.6 مليار جنيه بالتداول على 688.2 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 51.9 الف عملية بيع وشراء.

 

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافي 465 مليون جنيه، بينما  اتجهت تعاملات المستثمرين العرب  والمصريين  للشراء بصافي 107 مليون جنيه و358 مليون جنيه على الترتيب. 

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