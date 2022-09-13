الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة في الإسكندرية

حوادث
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مصحوبًا بصورة لإحدى الفتيات وادعاء القائمة على النشر بتعرض الفتاة للاختطاف بمحافظة الإسكندرية والزعم بوجود بعض المقاطع المصورة من إحدى كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تظهر اصطحاب إحدى السيدات للفتاة وهس في حالة عدم اتزان. 

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أجهزة الأمن تفحص الواقعة 

بالفحص تبين تلقى قسم شرطة سيدي جابر، بلاغ من والد الفتاة المشار إليها، وأفاد بغيابها عن منزل الأسرة - الكائن بدائرة القسم عقب خروجها لحضور "درس تعليمي" بمسكن زميلتها وغلق هاتفها المحمول، وقرر بعدم تحصله على أى تسجيلات مصورة من كاميرات على النحو الوارد بما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي. 


تغيبت بمحض إرادتها

وباستخدام التقنيات الحديثة تم العثور على الفتاة المشار إليها بمنطقة العطارين بالإسكندرية، وبسؤالها قررت التغيب عن منزل الأسرة بمحض إرادتها لوجود خلافات أسرية.

وزارة الداخلية وزير الداخلية اختفاء فتاة

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