العودة عن قرار غرامات تأخير الشاحنات الأردنية في الأراضي المصرية

الاقتصاد
بوابة الفجر

اتفق الأردن ومصر على العودة إلى القرار السابق الخاص بغرامات تأخير الشاحنات الأردنية في الأراضي المصرية.


جاء ذلك خلال مباحثات وزير النقل رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري وجيه العزايزة، ودائرة الجمارك الأردنية، مع الجهات المصرية بشأن قرار مصري برفع غرامات التأخير على الشاحنات الأردنية في الأراضي المصرية، حيث جرى بحث القرار وأثره على الشاحنات الأردنية وحركة النقل بين البلدين.


وعبر الوزير العزايزة عن تقديره للجهات المصرية على سرعة الاستجابة والتراجع عن القرار.


وفيما يتعلق بملف السفريات الخارجية تواصل العزايزة مع نظيره وزير النقل السعودي، بخصوص العمر التشغيلي لسيارات السفريات الخارجية على خط ( الأردن – السعودية ) ووعد وزير النقل السعودي بدراسة الموضوع وبشكل إيجابي.

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