76.4 % ارتفاعًا في قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر خلال عام 2021

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر لتصل إلى 44.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 76.4%؛ حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر 4.5مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 395 ألف دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1049%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من قطر 40.3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 61%.

أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى قطرخلال عام 2021

1. أثاث بقيمة 1.4مليون دولار.

2. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 848 ألف دولار.

3. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 632 ألف دولار.

4. خلاصات للدباغة بقيمة 621 ألف دولار.

5. مصنوعات حجر واسمنت بقيمة 256ألف دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من قطر خلال عام 2021

1. لدائن ومصنوعاته بقيمة 31.6مليون دولار.

2. منتجات كياوية عضوية بقيمة 4.4 مليون دولار.

3. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 3.7 مليون دولار.

4. وقود وزيوت معدنية بقيمة 2.4 مليون دولار.

5. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 2.2 مليون دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر 1.5مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 1.3مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%، بينما بلغت قيمة تحويلات القطريين العاملين في مصر 1.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 2.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 34 %.

وبلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر507.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 678.3مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبةانخفاض قدرها 25.1%

وسجل عدد سكان مصر 103.9 مليون نسمة في 2022، بينما سجل عدد سكان قطر 3مليون نسمة عام 2022.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة قطر طبقــًا لتقـديـرات البعثة 141 ألف مصري حتى نهاية 2021.