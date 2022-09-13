موانئ البحر الأحمر تتداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر


ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على الأرصفة بلغ 13 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وأضاف الهيئة  أنه تم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و822 شاحنة و81 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، و463 شاحنة و45 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، و359 شاحنة و36 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة "أمل" بينما غادرته السفينتان "الحرية 2" و"بوسيدون اكسبريس"، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين "سينا" و"بريدج"، فيما غادر الميناء السفينة عمان وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1128 راكبا.

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