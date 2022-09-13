للاستفسارات والشكوى.. تعرف على رقم الخط الساخن لوزارة التموين

رقم الخط الساخن لوزارة التموين، يعد من ضمن أكثر الكلمات التي يبحث عنها جميع المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك للاستعلام والاستفسارات وتقديم الشكاوى، معرفة كافة التفاصيل حول سلعهم.

ويرغب الكثيرون من حاملي البطاقات التموينية في تقديم شكاوى أو الاستفسارات بشأن صرف سلعهم أو نقل بطاقاتهم، لذا يكثر البحث عبر موقع البحث الشهير جوجل، عن الخط الساخن لوزارة التموين، وهو من أكثر الأرقام الحكومية استقبالًا لاتصالات واستفسارات المواطنين.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية رقم الخط الساخن لوزارة التموين للراغبين في تقديم شكاوى أو استفسارات، وذلك وفقا لما نشرته وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث خصصت الوزارة رقما للتواصل من أجل اتمام طلبات المواطنين على البطاقات إلكترونيًا، وهي على النحو التالي:-

الخط الساخن لوزارة التموين

ويمكن معرفة الخط الساخن لوزارة التموين وتقديم شكاوي عبر موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية للتموين، عبر رقم الخط الساخن (19959)، الذي خصصته الوزارة لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين، ويستقبل الخط اتصالات العديد من الأشخاص يوميا طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

دشّنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، العامين الماضيين، خطًا ساخنًا من خلال إدارة التكنولوجيا ونظم المعلومات، وذلك تعاونا مع وزارة الإنتاج الحربي، تزامنا مع تدشين موقع دعم مصر وهو الرقم (19959).

أرقام وزارة التموين لتقديم شكاوى

وخصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية أرقاما عديدة لتقديم شكاوى بشأن أسعار السلع أو شكاوى التجار والبدالين، وهي على النحو التالي:

- منظومة الشكاوى الحكومية والخط الساخن لها 16528.

- جهاز حماية المستهلك والخط الساخن له 19588.

- الخط الأرضي لإدارة الرقابة التجارية وهو رقم 0227942638.

ويمكن الآن لجميع المواطنين تقديم شكاوى من بقالي التموين حال بيع السلع بأسعار مختلفة عن الرسمي المعلن في قائمة السلع التموينية، وتجبر الوزارة كل منفذ بقال على تعليق صورة من قائمة السلع التموينية داخل المنفذ التمويني، لتكون واضحة للجميع.