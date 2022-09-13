تبدأ من 45 جنيها.. أسعار حلاوة المولد 2022 في أشهر المحال التجارية

أسعار حلاوة المولد 2022، أكثر ما يبحث عنه المواطنين في الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة، وذلك لمعرفة أسعار علب حلاوة المولد 2022 سواء في أشهر المحال التجارية أو السوق المحلي.

ومع اقتراب موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والذي سيكون يوم 12 ربيع الأول من السنة الهجرية، الذي يوافق ميلاديا هذا العام، السبت 8 أكتوبر 2022، إذ يبحث كثير من المصريين عن أسعار حلاوة المولد 2022، التي تعد من أهم مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة الدينية الشريفة، بالإضافة إلى الحفلات الدينية والإنشاد.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أسعار حلاوة المولد 2022 سواء في أشهر المحال التجارية أو السوق المحلي، وهي على النحو التالي:-

أسعار حلاوة المولد 2022 في السوق المحلي

وتتراوح سعر علبة حلاوة المولد في السوق المحلي ما بين 240 إلي 900 جنيها للعلبة الكبيرة، والعلبة الصغيرة التي تحتوى على 20 قطعة نحو 240 جنيهًا، والعلبة الكرتون المكونة من 40 قطعة بسعر 455 جنيهًا، والعلبة الصفيح المكونة من 40 قطعة بسعر 480 جنيهًا، والعلبة 55 قطعة بسعر 620 جنيهًا، وسعر العلبة الجامبو 75 قطعة بسعر 900 جنيهًا.

وفي العديد من المناطق الشعبية يتراوح سعر الكيلو ما بين 65 جنيهًا، وتباع القطعة مثل السمسية والسودانية، بسعر 4 جنيهات للواحدة.

أسعار حلاوة المولد 2022 في أشهر المحال التجارية

حلواني العبد

أسعار حلاوة المولد 2022، في محلات العبد، تباع العلبة المكونة من 19 قطعة بسعر 240 جنيهًا، والعلب المكونة من 40 قطعة بسعر 455 جنيهًا، والعلبة 40 قطعة مصنوعة من الصفيح بسعر 480 جنيهًا، والعلبة المكونة من 55 قطعة بسعر 620 جنيهًا، بينما العلبة 75 قطعة بسعر 900 جنيه.

حلواني إيتوال

وفي محلات ايتوال، يبدأ سعر العلبة الصغيرة، من 10 قطع بسعر 45 جنيهًا، والعلبة 18 قطعة بسعر 90 جنيهًا، والـ27 قطعة بسعر 155 جنيهًا، واللوكس 27 قطعة 155 جنيهًا، بينما اللوكس 36 قطعة بسعر 230 جنيهًا، واللوكس 48 قطعة بسعر 290 جنيهًا.

حلواني تسيباس

وسجل سعر حلاوة المولد في تسيباس، للعلبة الصغيرة 8 قطع نحو 40 جنيهًا، والعلبة 14 قطعة بـ90 جنيهًا، والعلبة 18 قطعة بسعر 160 جنيهًا، والعلبة اللوكس الصغيرة 225 جنيهًا.