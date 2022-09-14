كل ما تريد معرفته عن جامعة بنى سويف الأهلية
بدءت جامعة بنى سويف الأهلية العمل وقبول الطلاب الراغبين فى الانضمام للدراسة بها ضمن برنامج تنسيق الجامعات الأهلية 2022، تحت أشراف جامعة بنى سويف الحكومية ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى وذلك في إطار حملة الوزارة للتعريف بالجامعات الأهلية والبرامج الدراسية المقرر البدء بها في العام الدراسي الجديد والتى تعادل شهادتها شهادة الجامعات الحكومية.
وستبدء الدراسة هذا العام بجامعة بنى سويف الأهلية بالكليات التالية
- كلية الطب البشري.
- كلية طب الفم والأسنان.
- كلية العلاج الطبيعي.
- كلية الهندسة.
- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي .
- كلية العلوم .
- كلية الإعلام.
- كلية التجارة.
- كلية الآداب .
- كلية التمريض.
- كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.
مصاريف جامعة بني سويف الأهلية
- كلية الطب البشري 85 ألف جنيه.
- كلية طب الفم والأسنان 70 ألف جنيه.
- كلية العلاج الطبيعي 60 ألف جنيه.
- كلية الهندسة 55 ألف جنيه.
- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 30 ألف جنيه.
- كلية العلوم 30 ألف جنيه.
- كلية الإعلام 30 ألف جنيه.
- كلية التجارة 30 ألف جنيه.
- كلية الآداب 30 ألف جنيه.
- كلية التمريض 25 ألف جنيه.
- كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 40 ألف جنيه.
تنسيق جامعة بني سويف الأهلية
- كلية الطب البشري بحد أدنى 82%.
- كلية طب الفم والأسنان بحد أدنى 80%.
- كلية العلاج الطبيعي بحد أدنى 78%.
- كلية الهندسة بحد أدنى 68%.
- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بحد أدنى 62%.
- كلية العلوم بحد أدنى 55%.
- كلية الإعلام بحد أدنى 55%.
- كلية التجارة بحد أدني 55%.
- كلية الآداب تقدم برنامجي 55 %.
- كلية التمريض بحد أدنى 55%.
- كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بحد أدنى 55%.