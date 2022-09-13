تراجع حاد في مؤشرات وول ستريت بعد ارتفاع غير متوقع في التضخم

الاقتصاد
وول ستريت
وول ستريت

 

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية "وول ستريت" على تراجع حاد يوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الشهرية في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع في أغسطس آب، مما يعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 374.84 نقطة، أو 1.16 بالمئة، عند الفتح إلى 32006.50 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 73.29 نقطة، أو 1.78 بالمئة، إلى 4037.12 نقطة، بينما نزل المؤشر ناسداك المجمع 357.60 نقطة، أو 2.92 بالمئة، إلى 11908.81 نقطة عند الفتح.

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