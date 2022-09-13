تردد قناة dmc الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات (دي ام سي)

تردد قناة dmc الجديد 2022، يبحث عنه الكثير من محبي وعشاق مشاهدة التلفزيون، وذلك عقب إعلان قناة دي ام سي عن التردد الجديد لقناتها.

ونشرت قناة dmc، عبر صفحاتها الرسمية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات، إذ يبحث عنه العديد من الأشخاص لمتابعة البرامج والمسلسلات المختلفة.

وازدادت معدلات البحث خلال الساعات الماضية، عن تردد قناة dmc الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات، عبر البحث محرك العالمي "جوجل"، خاصة أن القناة نجحت في الاستحواذ على اهتمام الجماهير، بسبب عرضها لعدد من المسلسلات الحصرية بشكل منتظم.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تردد قناة dmc الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات، وذلك وفقا لما نشر على موقع مجموعة القنوات، وهي على النحو التالي:-

تردد قناة dmc الجديد 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12092.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- الجودة: HD.

ما تعرضه قناة dmc من برامج ومسلسلات

تعرض عبر قناة dmc مجموعة من البرامج المتنوعة، لعل أبرزها: برنامج «8 الصبح»، وبرنامج «صاحبة السعادة» للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، الذي يستضيف العديد من النجوم، بالإضافة إلى البرنامج الإخباري «مساء dmc»، وكوكبة أخرى من البرامج المميزة على مدار اليوم.