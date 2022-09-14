بشرى سارة.. التموين: انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز والزيت والسلع الغذائية

كشف المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، تفاصيل انخفاض طن السكر 600 جنيه، موضحا أن هذا لأن هناك حرص من القيادة السياسية على زيادة المخزون، وتوافر المعارض والذي تبعه انخفاض في الأسعار.

أسعار السكر لن تعاود الارتفاع خلال الفترة المقبلة

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاكتفاء الذاتي من السكر وصل إلى 90 %، منوها بأن أسعار السكر لن تعاود الارتفاع خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأنه يتبقى 3 أشهر فقط على استقبال المحصول الجديد.

بعض السلع ستشهد انخفاض في الأسعار خلال الأيام المقبلة

وأكمل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن بعض السلع ستشهد انخفاض في الأسعار خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن أسعار الأرز شهدت انخفاضا خلال الفترة الحالية.