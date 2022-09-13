ميناء دمياط يستقبل 9850 طن قمح و2700 طن ذرة



وصلت إلى ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 32 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التدوال.

وأوضحت هيئة الميناء أنه غادر قطاران بحمولة إجمالية 2491 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات 4131 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 108 آلاف 913 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 154 ألفًا و553 طنًا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 20 ألفًا و424 طنًا تضمنت 7564 طن بضائع متنوعة، و2300 طن كسب صويا، و10560 طن يوريا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37 ألفًا و234 طنًا، تشمل 9850 طن قمح، و2700 طن ذرة، و1701 طن خشب زان، و4470 طن ابلاكاش، و1862 طن أرز، و6261 طن ميثانول، و8500 طن خردة، و1890 طن حديد.