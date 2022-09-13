تراجع أسعار النفط بعد بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت أسعار النفط اثنين بالمئة‭ ‬يوم الثلاثاء، متخلية عن مكاسبها التي حققتها في وقت سابق، مع ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس آب، مما أعطى مبررا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لإقرار زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في نوفمبر تشرين الثاني 2.05 دولار، أو 2.2 بالمئة، لتصل إلى 91.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 1638 بتوقيت جرينتش. كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.73 دولار أو اثنين بالمئة إلى 86.05 دولار للبرميل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير في يوليو تموز. وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا هبوطا بنسبة 0.1 بالمئة.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو المركزي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين مع تجاوز التضخم هدف البنك البالغ اثنين بالمئة.

ويتم تسعير النفط بشكل عام بالدولار الأمريكي، لذا فإن ارتفاع الدولار يجعل السلعة أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

كما أن إعادة فرض قيود كوفيد-19 في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، أثر بدوره على أسعار النفط الخام.

وارتفع كلا الخامين بأكثر من 1.5 دولار في وقت سابق من الجلسة، في ظل مخاوف من شح الإمدادات.