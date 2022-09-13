وزير الاتصالات: نشجع الشركات العالمية علي التوسع في نشاطها فى مصر وتعميق التصنيع المحلي

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تشجع الشركات العالمية العاملة في صناعة الالكترونيات ومجال تكنولوجيا الهواتف المحمولة علي التوسع في نشاطها فى مصر وتعميق التصنيع المحلي ضمن المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الالكترونيات".

وأضاف الوزير إنه تم اليوم بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" "ايتيدا"، وشركة "أوبو OPPO" الصينية للإلكترونيات؛ لانشاء مصنعا لها للهاتف المحمول في مصر، بطاقة إنتاجية ٤.٥ مليون وحدة سنويًا، وباستثمارات نحو ٣٠ مليون دولار لينضم إلى ١٠ مصانع أخرى تمتلكها الشركة حول العالم وليكون هذا المصنع محورًا اقليميًا للشركة للتصنيع والتصدير إلى الاسواق العربية والافريقية حيث سيبدأ الإنتاج خلال العام المقبل.. كما سيوفر المصنع ٩٠٠ فرصة عمل جديدة إلى جانب ٦٠٠٠ عامل مصري يعملون حاليا في الشركة

وتابع: “لن نتوقف عن هذا الحد بل سنعمل مع باقي الشركات العالمية المماثلة علي دعم جهودها للتصنيع وتصدير منتجاتها وخدماتها الرقمية من مصر إلى دول العالم”.