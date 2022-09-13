تراجع أسعار ​​الذهب مع تزايد التوقعات حول رفع الفائدة

تراجعت أسعار الذهب بما يزيد على واحد بالمئة مع صعود الدولار بعد ارتفاع غير متوقع لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أغسطس آب، مما عزز الرهانات على إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة.

ونزلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1703.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1745 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.3 بالمئة عند التسوية إلى 1717.40 دولار.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بشكل غير متوقع في أغسطس آب إذ عوض انخفاض أسعار البنزين مكاسب في تكاليف الإيجار والغذاء.

وصعد مؤشر الدولار الأمريكي 1.3 بالمئة، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 19.51 دولار للأوقية، بعدما سجلت يوم الاثنين أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية منذ فبراير شباط 2021.

وهبط البلاتين 2.1 بالمئة إلى 887.94 دولار والبلاديوم 6.4 بالمئة إلى 2120.16 دولار.