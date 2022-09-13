هانى توفيق: ما يحدث في أسواق الأسهم الأن هو "مذبحة للمستثمرين"

قال هانى توفيق الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع معدل التضخم فى أمريكا، ومعها توقع رفع الفيدرالى للفائدة بنسبة كبيرة، أدي إلى تراجع مؤشرات الأسهم بين ٤-٥٪؜ اليوم، وهو مايعتبر مذبحة حقيقية للمستثمرين، بالاستثناء من كان لديه توقعات مسبقة و( shorted the market ).

وراجع أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية خلال تداولات اليوم، فيما أغلقت الأسهم اليابانية على مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

وانخفضت مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت الأمريكية خلال بداية التعاملات، حيث انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 2.13% أو ما يعادل 87.55 نقطة ليصل إلى 4022.86 نقطة.

وهبط مؤشر "ناسداك"، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنحو 258.16 نقطة أو ما نسبته 2.94% وصولًا إلى 11905.61 نقطة وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.75% توازي 565.69 نقطة ليبلغ مستوى 31815.65 نقطة.

وخسرت الأسهم الأوروبية 1.6 بالمئة يوم الثلاثاء، متراجعة من أعلى مستوياتها في أسبوعين والتي سجلتها في وقت سابق من الجلسة، إذ عززت بيانات التضخم الأمريكية الأعلى من المتوقع الرهانات على زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وقاد الخسائر أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة إذ انخفضت 3.2 بالمئة، في حين خسرت أسهم العقارات 3.9 بالمئة. وكان قطاع المرافق هو الرابح الوحيد بين القطاعات الفرعية الرئيسية في أوروبا.

وسجل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة 8.3 بالمئة في أغسطس آب، مرتفعا بأكثر من المتوقع، وسط ارتفاع تكاليف الإيجارات والرعاية الصحية، مما يعطى المركزي الأمريكي مبررا لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء المقبل.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 مكاسب ثلاث جلسات متتالية. كما انخفض المؤشر داكس الألماني 1.6 بالمئة، متخليا عن المكاسب التي أوصلته إلى أعلى مستوياته في أربعة أسابيع في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

وفقدت أسهم شركات التكنولوجيا ما يقرب من 30 بالمئة حتى الآن هذا العام، لتكون من بين أكثر القطاعات انخفاضا في أوروبا بعد العقارات وتجارة التجزئة، حيث يستعد المستثمرون لرفع أسعار الفائدة وسط تصاعد التضخم بعد الجائحة.

وأغلق مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية مرتفعًا بنسبة 0.25% تعادل 72.53 نقطة ليغلق عند مستوى 28614.63 نقطة، بينما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.32% توازي 6.35 نقطة ليغلق عند مستوى 1986.57 نقطة.

وتباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية عند الاغلاق بعد عطلة رسمية أمس، إذ صعد مؤشر "إي إس آي" المركب ببورصة شنغهاي بنحو 0.05% أو ما يوازي 1.74 نقطة ليصل عند 3263.8 نقطة، في حين تراجع مؤشرهانج سينج الصيني بنسبة 0.18% توازي 35.39 نقطة ليصل إلى مستوى 19326.86 نقطة.