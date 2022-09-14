كل ما تود معرفتة عن الكهوف الجوفية.. أشهرها وأهمها وكيفية تكوينها

يبحث العديد من الأشخاص عن الكهوف الجوفية وكيفية تكوينها، وأماكنها والعوامل المؤثرة فيها.



لذا توضح جريدة "الفجر" التفاصيل الكاملة حول الكهوف الجوفية وكل ما يتعلق بها.



الكهوف الجوفية



تتشكل معظم الكهوف الجوفيه بفعل الماء على الصخور، نتيجة لعوامل طبيعية، حيث تتكون الجبال، وتتشكل الكهوف تحت الارض بفعل هذة العوامل المختلفة.

وكان قديما الكهف هو المسكن البشري الوحيد في العصور القديمة، يعتمد عليها الكائن البدائي، وذلك قبل وجود التخطيط الحضري، حيث اتخذ منها مسكن له، يحتمي منها من الحيونات المفترسة والبرد في فصل الشتاء.



ما هو الكهف



الكهف هو عبارة عن فجوة تتشكل تحت الأرض بشكل طبيعي، ودون تدخل بشري، ويمكن أن يكون قطر الكهف نحو 15 ملم، وأكبر من ذلك علي حسب حجم الكهف ومساحته، وتشكلت الكهوف نتيجة عوامل وظواهر مختلفة، وهناك كهوف كلسية وبعضها جيرية وغيرها من الانواع المختلفة.



كيف تتشكل الكهوف



يوجد كهوف جليدية، وكهوف اسفل المحيط والبحار، وتتشكل الصخور الجوفية من تأثير الماء على الصخور، توجد العديد من الكهوف المختلفة التي تكونت بفعل الطبيعة، وغالبًا ما تكون هذه الكهوف في مناطق يسود فيها النشاط البركاني، لأنها تتكون من مواد منصهرة تعرف باسم الحمم البركانية.



أنواع الكهوف



بوجد العديد من انواع الكهوف بأنواعها المختلفة، منها الكهف البحري يتكون من الأمواج وحركتها المستمرة نتيجة الضغط على الصخور.

وايضا يوجد كهف الحمم البركانية، حيث يتكون من تبريد وتصلب الحمم المنصهرة داخل الأنابيب، ومنها ايضا كهف الجليد هذه الكهوف هي نتيجة ذوبان المياه التي تمر عبر الأنفاق عبر الجليد، وتتكون حتي تصبح كهف، ولكن في الاغلب مثل هذة الكهوف تكون نسبة خطورتها التواجد بها كبيرة.



أشهر الكهوف في العالم



الكهف الكريستالي (جزر برمودا)

كهف الكريستال (المكسيك)

كهف فينغال (أسكتلندا)

كهوف وايتومو المتوهجة (نيوزيلندا)

كهف شاندونغ (فيتنام)

كهف سكوكجان (سلوفينيا)

كهوف الرخام (تشيلي)

كهف قصبة المزمار (الصين)