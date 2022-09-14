أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 14-9-2022

استقرت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم بعد ارتفاعات شهدتها خلال الفترة الماضية مع ترقب تاريخ 15 سبتمبر المقبل بعد أن صرح إعلامى شهير على ضرورة بيع العملة الأمريكية قبل هذا التاريخ كنصيحة لمالكي العملة الخضراء متوقعًا أن يتراجع سعر الدولار بشكل كبير.

أسعار الدولار في البنوك المصرية



سعر الدولار بالبنك الاهلي اليوم:

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 19.31 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار ببنك مصر اليوم:

وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 19.31 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار ببنك الاسكندرية اليوم:

وصل سعر الدولار ببنك الإسكندرية إلى 19.33 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار ببنك القاهرة اليوم:

بنك القاهرة: 19.33 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي:

البنك التجاري الدولي: 19.33 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالبنك العرب الافريقي:

البنك العربي الأفريقي: 19.29 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار ببنك قناة السويس:

بنك قناة السويس: 19.29 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف ابو ظبي الاسلامي:

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.36 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار بكريدي أكريجول مصر:

بنك كريدي أجريكول: 19.30 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار ببنك البركة اليوم:

بنك البركة: 19.27 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.

أسعار الدولار عالميًا:

قفز الدولار مقابل الين واليورو والعملات الأخرى يوم الثلاثاء بعد نشر بيانات أظهرت ارتفاعا أكبر من المتوقع في التضخم بالولايات المتحدة، مما يعني أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) قد يعلن زيادة كبيرة في أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات من بينها اليورو، بنسبة 1.1 بالمئة إلى 109.39، مقتربا من أعلى مستوى في 20 عاما عند 110.79، كان سجله الأسبوع الماضي. وتحول المؤشر إلى الصعود بعد نشر بيانات التضخم.

ووفقا لتقرير لوزارة العمل الأمريكية، فقد سجلت أسعار المستهلكين ارتفاعا مفاجئا في أغسطس آب، كما ارتفع التضخم الأساسي وسط ارتفاع تكاليف الإيجار والرعاية الصحية.

وتراجع كل من اليورو والجنيه الإسترليني والين. وانخفض اليورو بنسبة واحد بالمئة مقابل الدولار إلى 1.0016 دولار، بعدما اقترب من أعلى مستوى في شهر في الجلسة السابقة عند 1.0198 دولار.

وفي مقابل الين، ارتفع الدولار 0.9 بالمئة إلى 144.095 ين. وكانت العملة اليابانية تلقت في وقت سابق دعما من تصريحات مسؤولين أشاروا إلى أن الحكومة قد تتخذ خطوات لمواجهة ضعف الين المفرط.

وسجل اليورو ارتفاعات في الجلسات الأخيرة. وقالت خمسة مصادر مطلعة الأسبوع الماضي إن سعر الفائدة الرئيسي في أوروبا قد يرتفع إلى اثنين بالمئة وربما أكثر من ذلك لكبح جماح التضخم.

وتراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار 1.2 بالمئة إلى 1.1544 دولار. كان الإسترليني قد ارتفع في وقت سابق اليوم لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل العملة الأمريكية بعد تراجع معدل البطالة في بريطانيا إلى أدنى مستوى له منذ عام 1974، بينما ارتفعت الأجور باستثناء العلاوات بنسبة 5.2 بالمئة، وهو أعلى معدل منذ الأشهر الثلاثة حتى أغسطس آب 2021.