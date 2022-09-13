غرفة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية

أكد الدكتور علي بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي أهمية انتهاز الفرص وتعزيز علاقات التعاون التجاري، وتوسيع مجالات التعاون الاستثماري بين رجال الأعمال والشركات في إمارة أبوظبي ونظرائهم في جمهورية مصر العربية، بما يعود بالمنفعة المشتركة على شعبي البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من لجنة الاستثمار والاتصال بمنظمات الأعمال باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور محمود منير سليمان وكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين والاتصال بمنظمات الأعمال، رئيس مجموعة شركات اركوارزو لغرفة أبوظبي.

ورحب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي بالوفد الضيف، لافتا إلى توافر الفرص للارتقاء بمجالات التعاون بين الشركات الإماراتية والمصرية في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المتبادل، وقال إن إمارة أبوظبي باتت مركزا هاما لاستقطاب الشركات والمؤسسات العالمية التي تسعى إلى إقامة مكاتب ومراكز إقليمية لها في الإمارة، لتنطلق منها إلى الأسواق المجاورة، مستفيدة من المزايا والتسهيلات والخدمات التي توفرها الجهات المعنية في أبوظبي.

وأكد استعداد الغرفة للتعاون الوثيق لتعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية مع اتحاد الصناعات المصرية، وتنظيم وفد استثماري لزيارة جمهورية مصر العربية في المستقبل القريب للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.

من جانبه أعرب وكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، عن تطلعه إلى مواصلة الجهود العملية لتوثيق علاقات التعاون والتنسيق المشترك وقدم شرحا عن أهم المشاريع الكبرى المتاحة حاليًا في جمهورية مصر العربية، لا سيما مصانع الزجاج، حيث تمتلك أكبر مخزون من الرمل الخام الزجاجي وهو من أجود وأرقى الأنواع، إضافة إلى سهولة تصديره بحكم الموقع المميز على قناة السويس والممر المائي الدولي، علاوةً على وجود قرابة 75 ألف مصنع في مصر.

ووجه الدعوة إلى غرفة أبوظبي ورجال الأعمال في الإمارة إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر، من خلال زيارة الغرفة الصناعية للتعرف على أهم الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية، بما يعزز علاقات التعاون المتميزة التي تجمع جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات على العديد من الأصعدة.