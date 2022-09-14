اسعار الذهب اليوم الاربعاء 14 سبتمبر 2022في مصر بعد تراجعها عالميا

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اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر اليوم

أفتتحت اسعار الذهب في مصر تعاملات اليوم الاربعاء 13 سبتمبر 2022، على استقرار بعد تراجعات في التعاملات المسائية بقيمة  وصلت إلى 3 جنيه للجرام، وسط استقرار في اسعار المعدن الاصفر بالسوق المحلي على مدار تعاملات الاسبوع.

 

أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الاربعاء 14 سبتمبر 2022:


سجل عيار 24 اليوم 1270.75 جنيه 
 

سجل عيار 21 اليوم 1112 جنيه 
 

سجل عيار 18 اليوم  953.25 جنيه 
 

سجل سعر عيار 14 اليوم  741.25جنيه
 

سجل سعر عيار 12 اليوم 635.5 جنيه


سجل سعر الجنيه الذهب  9755 جنيه

 

أسعار الذهب عالميًا:


تراجعت أسعار الذهب بما يزيد على واحد بالمئة مع صعود الدولار بعد ارتفاع غير متوقع لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أغسطس آب، مما عزز الرهانات على إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة.

ونزلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1703.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1745 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.3 بالمئة عند التسوية إلى 1717.40 دولار.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بشكل غير متوقع في أغسطس آب إذ عوض انخفاض أسعار البنزين مكاسب في تكاليف الإيجار والغذاء.

وصعد مؤشر الدولار الأمريكي 1.3 بالمئة، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 19.51 دولار للأوقية، بعدما سجلت يوم الاثنين أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية منذ فبراير شباط 2021.

وهبط البلاتين 2.1 بالمئة إلى 887.94 دولار والبلاديوم 6.4 بالمئة إلى 2120.16 دولار.

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