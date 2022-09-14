اسعار الذهب اليوم الاربعاء 14 سبتمبر 2022في مصر بعد تراجعها عالميا

أفتتحت اسعار الذهب في مصر تعاملات اليوم الاربعاء 13 سبتمبر 2022، على استقرار بعد تراجعات في التعاملات المسائية بقيمة وصلت إلى 3 جنيه للجرام، وسط استقرار في اسعار المعدن الاصفر بالسوق المحلي على مدار تعاملات الاسبوع.

أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الاربعاء 14 سبتمبر 2022:



سجل عيار 24 اليوم 1270.75 جنيه



سجل عيار 21 اليوم 1112 جنيه



سجل عيار 18 اليوم 953.25 جنيه



سجل سعر عيار 14 اليوم 741.25جنيه



سجل سعر عيار 12 اليوم 635.5 جنيه



سجل سعر الجنيه الذهب 9755 جنيه

أسعار الذهب عالميًا:



تراجعت أسعار الذهب بما يزيد على واحد بالمئة مع صعود الدولار بعد ارتفاع غير متوقع لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أغسطس آب، مما عزز الرهانات على إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة.

ونزلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1703.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1745 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.3 بالمئة عند التسوية إلى 1717.40 دولار.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بشكل غير متوقع في أغسطس آب إذ عوض انخفاض أسعار البنزين مكاسب في تكاليف الإيجار والغذاء.

وصعد مؤشر الدولار الأمريكي 1.3 بالمئة، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 19.51 دولار للأوقية، بعدما سجلت يوم الاثنين أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية منذ فبراير شباط 2021.

وهبط البلاتين 2.1 بالمئة إلى 887.94 دولار والبلاديوم 6.4 بالمئة إلى 2120.16 دولار.