أسعار البيض اليوم الاربعاء 13 سبتمبر2022 ومطالبات بتدخل في سوق الدواجن لضبط الأسعار

سجلت أسعار البيض في مصر استقرار بعد ارتفاعات بقيمة تراوحت بين جنيه إلى 2 جنيه في المزراع امس؛ ليصل إلى مستويات تتراوح بين 70 إلى 75 جنيه للمستهلك.

أسعار البيضفي المزرعة اليوم الاربعاء 14 سبتمبر 2022:

استقر سعر طبق البيض بالمزرعة مابين من 65 جنيه إلى 69 جنيه للطبق.

سعر البيض الابيض اليوم:

استقر سعر طبق البيض الابيض عند 67 جنيه.

سعر البيض الاحمر اليوم :

استقر سعر طبق البيض الابيض عند 69 جنيه.

سعر البيض البلدي اليوم :

استقر سعر طبق البيض البلدي69 جنيه.

أسعار البيض بالنسبة للمستهلك اليوم الاربعاء :

واستقرت أسعار البيض بالنسبة للمستهلك اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022؛ لتتراوح بين 70 إلى 75 جنيه لطبق البيض بمختلف أنواعه في السوق المحلي.

أسباب ارتفاعات أسعار البيض في مصر:

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن والبيض بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار البيض في مصر تعود إلى زيادة أسعار الأعلاف من 7 آلاف جنيه إلى 14.400 جنيه للطن، كما زادت أسعار الذرة الصفراء من 7 آلاف إلى 10 الالاف جنيه.

وأوضح " السيد" خلال تصريحات تلفزيونية، أن على الرغم من تراجع أسعار الأعلاف والذرة الصفراء عالميا؛ إلا نتيجة لعدم وجود رقابة عليها يرتفع اسعارها في السوق المحلي وهو ما يؤدي إلى زيادة تكاليف تربية الدواجن وإنتاج البيض وارتفاع أسعارها بالتالي على المواطن، مشيرا إلى أن سعر طبق البيض بجميع انواعه ارتفع إلى 64.5 جنيه تسليم المزرعة على الرغم من أن تكلفتها الحقيقة 68 جنيه وتصل للمستهلك بأكثر من 70 جنيه.

تدخل فوري في سوق الدواجن لضبط الاسعار:

وشدد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بتحاد الغرف التجارية على ضرورة اتخاذ قرار فوري لضبط سوق الثروة الداجنة، كاشفا أن السبب في ارتفاع أسعار الدواجن والبيض هو ارتفاع المدخلات، حيث يمكن السيطرة على الحلقات الوسيطة باتخاذ قرار فوري ضد المخالفين.