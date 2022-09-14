عاجل..بالتفاصيل شروط ومواعيد حجز وحدات سكنية داخل مشروع سكن لكل المصريين 3

أعلنت وزارة الإسكان عن فتح حجز وحدات سكنية داخل مشروع سكن لكل المصريين 3، كاملة التشطيب، والتي تقدم معها تسهيلات فى السداد لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن استراتيجية الدولة لتوفير سكن لكل مواطن.

وتستعرض بوابة “الفجر” من خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة عن طرح وحدات سكنية داخل مشروع سكن لكل المصريين 3 وكيفية التقدم لحجزها:

شروط حجز وحدات سكنية داخل كشروع سكن لكل المصريين 3:

وحدات سكنية داخل مشروع سكن لكل المصريين 3

1-دفع قيمة مقدمة جدية الحجز تتراوح بين 15 ألف إلى 22 ألف جنيه.

2-. سداد مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، ويبدأ من 15 % من ثمن وحدات متوسطي الدخل.

3- سداد دفعات أقساط متساوية على 30 عام بعائد 3% متناقص

4- أن يكون الحد الأقصى للفرد المتقدم لحجز الوحدة من فئة منخفضى الدخل 6000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهريًا للأسرة.

5- أن يكون الحد الأقصى للفرد المتقدم لحجز الوحدة من فئة متوسطي الدخل 13000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهريًا للأسرة.

أماكن طرح وحدات سكن لكل المصريين 3:

أماكن طرح وحدات سكنية داخل مشروع سكن لكل المصريين 3

شمل طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفورى وكاملة التشطيب في عدد من المحافظات على مستوي الجمهورية هي القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة)، بالإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهرًا بمدن (أكتوبر الجديدة "غرب المطار"، "جرزا القطوري - العياط"، دمنهور".

موعد شراء كراسة شروط سكن لكل المصريين 3:

مواعيد شراء كراسة شروط مشروع سكن لكل المصريين 3

يمكن للمواطنين شراء كراسة الشروط الخاصة بطرح وحدات مشروع سكن لكل المصريين 3، وسداد مقدم جدية الحجز، والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت 1 أكتوبر 2022 للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، اعتبارا من الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.