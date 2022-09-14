انتصار تكشف سبب طلاقها وحقيقة اعتزالها الفن

تصدرت الفنانة انتصار محرك البحث الشهير جوجل اليوم الأربعاء، الموافق الـ14 من سبتمبر 2022، بعدما حلت ضيفة في إحدى البرامج، وكشفت العديد من التفاصيل حول حياتها الشخصية والفنية.

انتصار

وأثارت انتصار جدلًا كبيرًا عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاتها المثيرة التي صرحت بها على خلفية استضافتها في أكثر من برنامج تلفزيوني عبر قنوات فضائية شهيرة تحظى بمتابعات كبيرة..

تصريحات انتصار

وردت النجمة انتصار على أسباب انفصالها وطلاقها بتلقائيتها المعتادة، في برنامج "الستات ميعرفوش يكذبوا"، مرجعة الأسباب إلى وجود خلافات عادية إلى جانب عدم التوفيق قائلةً: "الوفاق من عند ربنا محدش ضامن نفسه والوفاق والود زي السر بين الاثنين فجأة بعد الهدوء ممكن ينتهي الوفاق، الزواج مكتوب والطلاق برضه مكتوب بمواعيد".

مواصفات فتى أحلام انتصار

وقالت انتصار ن هناك العديد من الصفات التي لا تقبلها في الرجال بصفة عامة مثل البخل والكذب والخيانة، محدة البخل في المرتبة الأولى لأنه بيكون بخلا في المشاعر لا المادة فقط، مؤكدةً أنها لن تتزوج رجلا بخيلا أبدا.

سبب عدم زواج انتصار

كما حلت انتصار ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، على فضائية "ON، حيث قالت إنها لم تعتزل الزواج، لافتةً أن سبب عدم ارتباطها هو عدم وجود وقت كاف لخوضها تلك التجربة مجددة.

حقيقة اعتزال انتصار الرجال

وأضافت انتصار: "معتزلتش الرجالة بس مافيش وقت، أما أكون ست عاملة وأم في البيت، خاصة إنى ست عاملة في مجال صعب وفيه تنافس، المجال ده بيشفط الوقت والعمر لإنى مش مجرد موظفة بس بروح الصبح أمضى وأرجع.. 24 ساعة شغالة حتى وأنا في البيت على طول في وضع تنافسى طول الوقت، حتى في البيت بنتابع لإصقال المهارات".

الزواج عند انتصار والوقت

وأشارت انتصار إلى أن الزوج "بيشفط" الوقت مضيفةً: "مش حكاية تجربة شخصية فقط لأن الست بتتحول بعد الزواج لأم الرجل وعاوز في البيت يبقى الابن الكبير بعد ولادة، والست بتتفاجئ إن بقى عندها زوج زي ابنها الكبير عاوز اللي ياكله ويشربه ويسمع همومه ولازم الست تكون طول الوقت كده"، موضحةً أن لديها إحساس أمومة عالي مثل أي سيدة أنجبت ولكن في ذات الوقت العمل في مجال الفن صعب لأنه مع مرور الوقت سوف تكتشف المرأة أنه لا وقت لديها حتى أن تكون أما لنفسها".

هجوم عنيف على انتصار

يُذكر أن الفنانة انتصار قد تعرضت لهجوم عنيف قبل سنوات بعد شائعات أوردت متابعتها للأفلام التي تحتوي مشاهد حميمية، وهو ما نفته انتصار مؤخرا مؤكدة أن البعض صدق هذه الشائعات واجتزأ حديثها دون مراجعتها فيما ورد عنها، وهو ما أغضبها بشدة.