عاجل..أسعار وحدات مشروع سكن لكل المصريين 3.. تبدأ من 194 ألف جنيه

كشفت وزارة الاسكان اليوم الاربعاء، عن قيام صندوق الإسكان الاجتماعي بطرح عدد من الوحدات السكنية داخل مشروع سكن لكل المصريين 3 كاملة التشطيب، مع تقديم تسهيلات لشرائها تصل إلى تقسيط ثمن الوحدة على 30 عام بفائدة 3% سنويا متناقصة.

وتقدم بوابة الفجر من خلال التقرير التالي أسعار بيع وحدات مشروع سكن لكل المصريين، وشروط حجزها، والمحافظات التى سيتم طرح بها تلك الوحدات.

أسعار وحدات مشروع سكن لكل المصريين:

أسعار وحدات شقق مشروع سكن لكل المصريين 3

تتراوح أسعار بيع الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد" سكن لكل المصريين 2" ما بين 194 و310 آلاف جنية للوحدة وذلك لمحدودي الدخل، كما تم رفع سعر بيع الوحدة إلى 1.7 مليون جنيه بدلًا من 1.4 مليون جنيه الوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2.

أماكن طرح وحدات سكنية داخل مشروع سكن لكل المصريين 3:

شمل طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفورى وكاملة التشطيب في عدد من المحافظات على مستوي الجمهورية هي القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة).

أماكن طرح وحدات سكنية داخل مشروع سكن لكل المصريين 3

بينما تم طرح بالإضافة إلى وحدات سكنية بمدن أكتوبر الجديدة "غرب المطار"، "جرزا القطوري - العياط"، دمنهور، على أن يتم التسليم خلال 18 شهرًا.".

موعد شراء كراسة الشروط:

مواعيد فتح حجز بوحدات مشروع سكن لكل المصريين 3

يمكن للمواطنين شراء كراسة الشروط الخاصة بطرح وحدات مشروع سكن لكل المصريين 3، وسداد مقدم جدية الحجز، والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت 1 أكتوبر 2022 للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، اعتبارا من الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة