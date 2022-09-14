الداخلية تواصل جهودها في مكافحة جرائم سرقة السيارات بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة السيارة التابعة لجهة عمله وبداخلها جهاز "لاب توب" حال توقفها بالمنطقة سكنه.



تحديد مرتكب الواقعة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (عدد 3 أشخاص).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة أجرة "ميكروباص".. وبحوزتهم (جهاز لاب توب "المستولى عليه"- مجموعة من الأدوات المستخدمة فى سرقة السيارات).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" مُستخدمين السيارة والأدوات المضبوطة بحوزتهم فى إرتكاب واقعة السرقة، وأضافوا بالتصرف فى السيارة المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية - مقيم بمحافظة الجيزة" وتم استهداف الأخير "تبين عدم تواجده" وُعثر بمحيط مسكنه على عدد 3 سيارات "متحصلات وقائع سرقة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

