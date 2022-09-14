العظمى بالقاهرة 32.. اعرف حالة الطقس اليوم الأربعاء 14-9-2022

يتساءل الكثيرون عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق الـ14 من سبتمبر 2022، في مختلف محافظات ومدن جمهورية مصر العربية من أجل تفادي التعرض لمشاكل صحية ونزلات البرد أو التعرض لأشعة الشمس الحارقة.

حالة الطقس

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء والتي تشهد وجود انخفاض طفيف بالحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم تشهد ارتفاع في درجات الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويعتدل الطقس ويكون رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويميل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بيان حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية في بيانها إلى أن حالة الطقس اليوم تشهد وجود نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، إلى جانب شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية الغربية.

وترصد بوابة الفجر لقرائها وروادها الكرام حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة في السطور التالية:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 14-9-2022 في السطور التالية:

القاهرة الصغرى 23 والعظمى 32

بنها الصغرى 23 والعظمى 32

دمنهور الصغرى 23 والعظمى 32

كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 31

المنصورة الصغرى 23 والعظمى 32

دمياط الصغرى 24 والعظمى 30

بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31

الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 33

السويس الصغرى 24 والعظمى 33

الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 32

شبين الكوم والصغرى 23 والعظمى 32

طنطا الصغرى 23 والعظمى 32

شلاتين الصغرى 27 والعظمى 37

الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 30

العلمين الجديدة الصغرى 24 والعظمى 29

وادى النطرون الصغرى 23 والعظمى 31

مطروح الصغرى 24 والعظمى 29

السلوم الصغرى 24 والعظمى 30

سيوة الصغرى 21 والعظمى 35

العريش الصغرى 24 والعظمى 31

رفح الصغرى 23 والعظمى 30

الطور الصغرى 24 والعظمى 33

سانت كاترين الصغرى 18 والعظمى 30

رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 34

نخل الصغرى 17 العظمى 34

طابا الصغرى 24 والعظمى 32

نويبع الصغرى 26 والعظمى 35

حلايب الصغرى 27 والعظمى 34

شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 36

الغردقة الصغرى 26 والعظمى 35

مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 35

الفيوم الصغرى 23 والعظمى 33

بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 33

المنيا الصغرى 22 والعظمى 35

أسيوط الصغرى 21 والعظمى 35

سوهاج الصغرى 23 والعظمى 37

قنا الصغرى 24 والعظمى 39

الأقصر الصغرى 25 والعظمى 40

أسوان الصغرى 26 والعظمى 41

الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 39

أبوسمبل الصغرى 26 والعظمى 40

أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 34