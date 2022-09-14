تنسيق الجامعات 2022 | رابط موقع التنسيق للتقديم بمرحلة تقليل الاغتراب والشروط

تنسيق الجامعات 2022، شهدت الآونة الأخيرة انتهاء مراحل التنسيق لطلاب الثانوية العامة، والتي بدأت بالمرحلتين الأولى والثانية ثم الثالثة، حيث تمت إتاحة إمكانية تقليل الاغتراب من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العاالي والبحث العلمي.

تنسيق الجامعات 2022

ويتساءل الكثيرون عن رابط موقع تنسيق الجامعات 2022 الإلكترونى من أجل التقدم ضمن أعمال مرحلة تقليل الاغتراب الخاصة بالتحويلات بين الكليات، بشأن طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة للتنسيق وكذلك الطلاب غير المستفيدين من المرحلة الأولى والثانية للتنسيق.

رابط تنسيق الجامعات 2022 وتقليل الاغتراب

وأتاحت وزارة التعليم العالي إمكانية الدخول إلى موقع تنسيق الجامعات 2022 الإلكتروني من خلال الضغط هنـــــــــــا، والتقديم في مرحلة تقليل الاغتراب والتحويل من جامعة إلى أخرى من قبل طلاب المرحلة الثانوية العامة.

تنسيق الجامعات 2022 واستمرار أعمال التسجيل

وأكدت الوزارة تواصل أعمال التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين للمرحلة الثالثة، من خلال موقع تنسيق الجامعات 2022 إلى جانب طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب "المُناظر وغير المُناظر".

تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2022

وتتم عملية تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة ضمن تنسيق الجامعات 2022 وفى حدود النسبة المُقررة بـ "10%" وبحسب الطاقة الاستيعابية، حيث تستمر العملية إلى يوم السبت الموافق الـ17 من سبتمبر الجاري، من خلال طريق موقع التنسيق الإلكترونى وبحسب العديد من الشروط.

وأصدر المجلس الأعلى للجامعات العديد من القواعد والشروط المنظمة الخاصة بتسجيل تقليل الاغتراب، والتسي نستعرضها في السطور التالية:

1- يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع.

2- يتطلب التحويل غير المناظر استتيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل لها.

3- ضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

4- التحويل يكون من خلال موقع تنسيق الجامعات 2022 الإلكترونى فقط.

5- منع التحويلات الورقية والتحويل يكون لمرة وحيدة.

6- الالتزام باستيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات.

7- تتم المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب فى الثانوية العامة.

قدمنا لحضراتكم في السطور القليلة الماضية عبر بوابتكم الإخبارية “الفجر” كل ما تودون معرفته عن تنسيق الجامعات 2022، وشروط وقواعد تقليل الاغتراب، إيمانا منا بضرورة خدمة أبنائنا الطلاب وأفراد المجتمع، عن طريق ما نقدمه لحضراتكم على مدار الساعة.