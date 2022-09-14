عاجل.. مجلس الوزراء: قريبًا طرح عملة معدنية فئة 2 جنيه بالاسواق

أعلن مجلس الوزراء موافقته خلال اجتماعه الاسبوعي، اليوم الاربعاء 14 سبتمبر 2022 رقم 209، على عدة قرارات منها الموافقة لمصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، على إصدار وسك عملة معدنية جديدة من فئة 2 جنيه بالأسواق؛ لطرحها بالأسواق قريبا.

وأضاف، أنه وافق ايضا بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية "رويال منت"، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وشهد الاجتماع ايضا الموافقة على تخصيص مساحة 60.26 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية كوم أبوراضي بمحافظة بني سويف، وذلك لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ لاستخدامها في الأنشطة الصناعية (توسعات منطقة كوم أبو راضي الصناعية).