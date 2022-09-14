أبو الغيط يلتقي وزير خارجية اسبانيا ويناقش الأوضاع في الشرق الأوسط وأوروبا

​التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر بخوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا، وذلك في إطار زيارة يقوم بها إلى مدريد.

​وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء تناول عدداُ من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية واسبانيا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط الجانبين، مشيرًا إلى أن الوزير الاسباني اهتم بالتعرف على رؤى الأمين العام إزاء مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأزمة الليبية، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة على مختلف الأصعدة.

وطالب أبو الغيط الحكومة الاسبانية بدعم الطلب الفلسطيني في الامم المتحدة بالحصول على عضوية كاملة في المنظمة، في حين استعرض الوزير الاسباني اخر المستجدات على الساحة الداخلية الإسبانية.

وأوضح رشدي أن الوزير الاسباني أقام مأدبة عشاء على شرف الأمين العام حضرها السفراء العرب المعتمدون في اسبانيا، حيث استعرض أبو الغيط مواقف الجامعة العربية تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وتناول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة العربية القادمة المقرر عقدها في الجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم، كما استمع أبو الغيط لرؤى السفراء العرب في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بتقييمهم للواقع الحالي للعلاقات العربية الاسبانية.