عاجل.. البورصة تخسر 11 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

الاقتصاد
البورصة المصرية
البورصة المصرية

 حققت مؤشرات  البورصة المصرية،  في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022،  تراجعات جماعيه بضغوط مبيعات  من قبل ا المسثتمرون العرب والأجانب.

  وهبط  رأس المال السوقي 11.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.652 مليار جنيه.

 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10193 نقطة، و تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 2271 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3239 نقطة.

 

 

وبلغ إجمالي قيم التداولات خلال الجلسة نحو 2.4 مليار جنيه بالتداول على 269  الف ورقه ملية من خلال تنفيذ 59 الف عملية.

وتصدر سهم حق اكتتاب شركة غاز مصر قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعات بنسبة 15%،  بينما تصدر سهم العربية لمنتجات الالبان الاسهم الاكثر تراجعا بنسبة 9.6% 

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