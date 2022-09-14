أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022.. والجملي يسجل 150 جنيه

واصلت أسعار اللحوم، استقرارها اليوم الأربعاء 14سبتمبر 2022 في مختلف السلاسل التجارية، ومحال الجزارة والأسواق المختلفة، حسب تصريحات شعبة القصابين بالغرفة التجارية.

وسجل سعر لحم الكندوز تراوح ما بين 180 إلى 200 جنيهًا للكيلو وتختلف هذه الأسعار حسب المنطقة والمحافظة.



سعر اللحم الكندوز اليوم الاربعاء:

وقد سجل سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم الاربعاء ما بين 180 إلى 200 جنيها للكيلو حسب المنطقة.



سعر اللحم الفلتو الكندوز اليوم الاربعاء:

و بلغ سعر الفلتو الكندوز اليوم الاربعاء حوالى 190 جنيها للكيلو



سعر الروستو الكندوز اليوم الاربعاء:

بلغ سعر الروستو الكندوز 185 جنيها للكيلو.



سعر اللحم الضأن اليوم الاربعاء:

كما بلغ سعر كيلو اللحم الضأن اليوم الاربعاء 180 إلى 190 جنيها



سعر الكبدة البقري والضأن اليوم الاربعاء:

وسجلت الكبدة البقري والضأن 180 إلى 190 جنيها للكيلو



سعر اللحم الجملي اليوم الاربعاء:

تراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 140 إلى 150 جنيها للكيلو وذلك في محلات الجزارة.



اسعار السجق البلدي اليوم الاربعاء:

سجلت اسعار السجق البلدي اليوم في السوق من 145 إلى 165 جنيه



سعر كيلو كباب الحلة اليوم:

سجل سعر كيلو كباب الحلة اليوم ما بين 180 إلى 195 جنيه للكيلو



سعر لحم البتلو اليوم الاربعاء:

تراوح سعر الكيلو من البتلو اليوم الاربعاء ما بين 150 إلى 180 جنيه للكيلو

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية



اسعار اللحم السوداني الطازج::

سجلت أسعار اللحوم السوداني اليوم الاربعاء 120 جنيهًا للكيلو.



اسعار اللحم الضأن الاسترالي المجمد:

سجلت أسعار اللحوم الضأن الأسترالي المجمد اليوم الاربعاء 90 جنيهًا للكيلو.



اسعار اللحوم البرازيلية المجمدة:

سجلت أسعار اللحوم البرازيلي المجمدة اليوم الاربعاء 90 جنيهًا للكيلو



اسعار اللحوم المفرومة البرازيلية المجمدة:.

سجلت أسعاراللحوم المفروم البرازيلية المجمدة اليوم الاربعاء 90 جنيهًا للكيلو

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية ملف التسعير العادل للمحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة، بما يحقق هامش ربح عادل للفلاح، وكذلك يضمن زيادة حجم الإنتاج الزراعي والحيواني، وهو ما يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة الزراعات التعاقدية ومراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبل موسم الزراعة