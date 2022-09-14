أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14-9-2022

سجلت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 في الاسواق المصرية، انخفاضا طفيفا في مستهل التعاملات عند اسعار امس حيث وصلت اسعار الفراخ البيضاء 33 جنيه للكيلو بينما استقرت اسعارالفراخ الامهات وواصلت اسعار الفراخ الساسو " الدواجن الحمراء " استقرارها عند 47 جنيه للكيلو وفقا للسعر الذي سجلته البورصة الرئيسية للدواجن، وسجل سعر الكتكوت عمر يوم 5 جنيهات، وسجل سعر الكتكوت البلدي 3 جنيهات، وسط توقعات بعض المنتجين بأن تشهد الأسواق حالة من النشاط خلال الفترة المقبلة، وبخاصة مع عودة الدراسة.



وتقدم" الفجر " اخر تحديثات لاسعار الدواجن البيضاء والساسو وفقا لبورصة الدواجن الرئيسية



اسعار الفراخ:



سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم:

يتراوح سعر كيلو الدواجن البيضا ما بين 30 إلى 31 جنيه في المزرعة و33الي 36 جنيه للمستهلك حسب اسعار كل منطقة



سعر كيلو الفراخ الساسو" الدواجن الحمراء " اليوم:

تراوح سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الاربعاء ما بين 47 إلى 50 جنيه حسب المنطقة



سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم:

تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الاربعاء ما بين 38 و41 جنيه حسب المنطقة



سعر كيلو الصدور بالعضم اليوم:

تراوح سعر كيلو الصدور بالعضم اليوم الاربعاء ما بين 73 إلى 78 حسب المنطقة



سعر لحم الامهات ابيض:

تراوح سعر كيلو لحم الامهات الابيض اليوم الاربعاء في المزرعة ب 22 جنيه للكيلو بينما للمستهلك ما بين 24 إلي 26 جنيه للكيلو



سعر كيلو البانيه اليوم:

يتراوح سعر كيلو البانيه اليوم الاربعاء ما بين 80 إلى 95 جنيه حسب المنطقة



سعر كيلو الاجنحة اليوم:

يتراوح سعر كيلو الاجنحة اليوم الاربعاء ما بين 31الي 34 جنيه حسب المنطقة



سعر كيلو الكبد اليوم :

استقرت اسعار كبد الفراخ اليوم الاربعاء عند 52 جنيه



سعر كيلو الكبد والقوانص:

استقرت اسعار الكبد والقوانص اليوم الاربعاء لسعر 48 جنيه



سعر كيلو الاوراك اليوم:

يتراوح سعر كيلو الاوراك اليوم ما بين 45الي 48 جنيه حسب المنطقة



سعر كيلو الدبابيس اليوم:

تتراوح سعر الكيلو من دبابيس الفراخ اليوم الاربعاء بين 55 إلى 58 حسب المنطقة