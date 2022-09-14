موانئ البحر الأحمر تتداول 46 ألف طن بضائع و823 شاحنة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و823 شاحنة و447 سيارة، بالإضافة إلى وصول ومغادرة 1361 راكبا، لافتا إلى أن إجمالي السفن الموجودة على الأرصفة بلغ 12 سفينة.

وقال المركز اليوم الأربعاء إن الواردات شملت 6 آلاف طن بضائع، 455 شاحنة و410 سيارات، فيما تضمنت الصادرات 40 ألف طن بضائع، 368 شاحنة، و37 سيارة.

وأشار إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين (الحرية 2، وبوسيدون اكسبريس) وغادرته السفينة (Pan Regina) وعلى متنها 30 ألف طن فوسفات متجهة للهند، والسفينة (أمل)، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) للسفينتين (سينا، وبريدج).