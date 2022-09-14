موانئ البحر الأحمر تتداول 46 ألف طن بضائع و823 شاحنة

الاقتصاد
موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و823 شاحنة و447 سيارة، بالإضافة إلى وصول ومغادرة 1361 راكبا، لافتا إلى أن إجمالي السفن الموجودة على الأرصفة بلغ 12 سفينة.

وقال المركز اليوم الأربعاء إن الواردات شملت 6 آلاف طن بضائع، 455 شاحنة و410 سيارات، فيما تضمنت الصادرات 40 ألف طن بضائع، 368 شاحنة، و37 سيارة.

وأشار إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين (الحرية 2، وبوسيدون اكسبريس) وغادرته السفينة (Pan Regina) وعلى متنها 30 ألف طن فوسفات متجهة للهند، والسفينة (أمل)، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) للسفينتين (سينا، وبريدج).

 

الأكثر قراءة

عاجل.. تطور مثير في أزمة كهربا مع الأهلي

غلق المحال الساعة 10 مساء.. ننشر المواعيد الشتوية للمحال وموعد تطبيقها

بمكالمة هاتفية.. الخطيب يتدخل لإنهاء صفقة الأهلي الرابعة

ملخص أهداف مباراة ميلان ضد دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا

استبعاد الإكوادور يقترب.. هل تشارك مصر في كأس العالم قطر 2022؟

صفقة الأهلي الجديدة.. ميسي يصل إلى الجزيرة

الأهلي يرصد صفقة جديدة.. طالع التفاصيل

عاجل.. الأهلي يعلن التعاقد مع ميسي