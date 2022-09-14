15 % ارتفاع في صادرات مصر الغذائية إلى فرنسا



قال المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات القطاع إلى فرنسا شهدت نموا خلال العام الماضي بنسبة 15% لتسجل نحو 50 مليون دولار في مقابل 43 مليون دولار خلال 2020.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي ينظمها المجلس التصديري تحت عنوان " فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية على هامش معرض سيال باريس".

وأوضح الضوي، في تصريحات اليوم الأربعاء أن فرنسا تحتل المركز الـ23 بقائمة أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال 2021، منوها بأن عدد الشركات المصرية المصدرة للأغذية المصنعة في فرنسا خلال العام الماضي نحو 135 شركة من بينهم 16 شركة تزيد صادراتهم عن مليون دولار بنسبة 77% من إجمالي الصادرات.

وأشار إلى أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية لفرنسا شهدت تباينا على مدار الـ8 سنوات الماضية لتسجل نحو 294 مليون دولار بنسبة نمو 61.3% بين 2021 و2014.

ونوه بأن 10 سلع تستحوذ على 92% من صادرات مصر من الصناعات الغذائية لفرنسا بقيمة 45 مليون دولار، يأتي على رأسها "زيوت وراتنجات عطرية "بقيمة 14 مليون دولار بما يمثل 29% من إجمالي صادرات القطاع لفرنسا، يليها "بذور وأثمار زيتية" بقيمة 7 ملايين دولار بنسبة 15%،و "فراولة مجمدة" بقيمة 7 ملايين دولار، ثم "خضار مجمد" بقيمة 4 ملايين دولار.

وأضاف الضوي أن صادرات مصر من الخرشوف المجمد لفرنسا بلغت 4 ملايين دولار خلال 2021، ومن الأسماك نحو 3 ملايين دولار، ومن الكحول إيثيل نحو مليوني دولار، ومن "محضرات الخضر" نحو مليوني دولار، ومن "محضرات فاكهة" نحو مليون دولار، ومن مولاس نحو مليون دولار.