توقيع 4 عقود بـ800 مليون جنيه لتأمين التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة



وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، 4 عقود بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليون جنيه؛ لتأمين التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة.

ويتضمن العقد الأول تنفيذ إنشاء محطة محولات روافع الحمام بمهمات من النوع المعزول بالغاز شاملة توريد المحولات الرئيسية بنظام تسليم مفتاح، وبقيمة إجمالية معادلة تبلغ حوالى 227 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 12 شهرا، وفق بيان لوزارة الكهرباء اليوم الأربعاء.

كما تم توقيع ثلاثة عقود لتنفيذ الخطوط الهوائية جهد 220 ك.ف مزدوج الدائرة لتغذية محطتى محولات روافع الحمام، بطول يبلغ حوالى 36 كم وبقيمة إجمالية تصل إلى حوالى 160 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 8 شهور.

وكذلك إنشاء الخط الهوائى ثلاثى الموصل بين محطة محولات روافع الحمام (7) ومحطة محولات روافع الحمام (12)، وبطول حوالى (25 كم) وبقيمة إجمالية تبلغ حوالى 148 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 10 شهور.

وإنشاء الخط الهوائى ثلاثى الموصل بين محطة محولات الدلتا الجديدة، ومحطة محولات روافع الحمام (12)، وبقيمة إجمالية تصل إلى حوالى 265 مليون جنيه، وبطول حوالى 44 كم وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 4 أشهر، كمرحلة عاجلة لتكون جاهزة لوضع الجهد بنهاية ديسمبر 2022.