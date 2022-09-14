شركات أردنية تشارك بمعرض فوديكس السعودية

بدأت شركات أردنية متخصصة بصناعة الأغذية مشاركتها في معرض "فوديكس السعودية"، الذي افتتح مساء أمس الثلاثاء، بالعاصمة الرياض.



وينظم المشاركة الأردنية بالمعرض جمعية المصدرين الأردنيين، فيما تتوزع الشركات على صناعات التعليب، المكسرات، الحلويات، تعبئة المياه، المكملات الغذائية، الشوكولاته، الحلاوة، الطحينيه، العصائر، والجميد.



ومعرض "فوديكس السعودية" الذي يستمر أربعة أيام، ويشارك به الأردن للمرة الأولى، يعد أكبر معرض سعودي دولي متخصص بقطاع الأغذية والمشروبات.



وحسب بيان للجمعية اليوم الأربعاء، أكد رئيسها أحمد الخضري أن المشاركة الأردنية بالمعرض الذي يعقد بدورته التاسعة، مهمة جدا للشركات الصناعية الأردنية العاملة بقطاع المواد الغذائية، سيما في المرحلة الحالية التي تشهد اهتماما عالميا بقطاع المواد الغذائية.



وقال، إن المعرض يتيح للزوار الفرصة للتعرف على منتجات غذائية لأكثر من 30 دولة مشاركة، وتبادل الأعمال والخبرات مع العارضين وصناع وتجار الغذاء بالعالم، والاطلاع على أحدث المنتجات والتقنيات في صناعة الأغذية.



وأشار الخضري إلى زيارة السفير الأردني بالسعودية علي الكايد للجناح الأردني واطلع على واقع المنتجات الأردنية المشاركة بالمعرض.



وأوضح رئيس الجمعية أن المعرض يشكل فرصة مهمة للشركات الأردنية للاطلاع على آخر التطورات في صناعة الغذاء والمشروبات وتبادل الخبرات مع المشاركين من مختلف دول العالم، لافتا إلى أن السعودية تعد أكبر سوق للأغذية بمنطقة الشرق الأوسط بقيمة تصل لما يقارب 45 مليار دولار، ما يوفر فرصة كبيرة لصناعة الغذاء الأردنية للمنافسة بالسوق السعودية نظرا لجودتها وتنافسيتها العالية.



وأكد أهمية استفادة الصناعة الأردنية من الزخم الكبير والانطلاقة الجديدة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية الأردنية السعودية، وبما يسهم في توسيع قاعدة السلع الأردنية المصدرة لسوق الشقيقة السعودية.



ودعا الخضري إلى دعم المشاركات الأردنية في المعارض الخارجية لأهميتها في إتاحة الفرص للشركات الصناعية عرض وتسويق منتجاتها وفتح آفاق تصديرية جديدة أمامها، مؤكدا سعي الجمعية الدائم للمشاركة بالمعارض الدولية المتخصصة لتمكين الصناعيين والمصدرين من دخول أسواق جديدة.



من جانبه، أوضح مدير عام الجمعية حليم ابو رحمة أن نشاط الجمعية في السعودية الشقيقة مهم جدا، ويأتي ليعزز دور الجمعية الدائم في البحث عن أسواق تصديرية للمنتجات الوطنية، وفتح المجال أمام الشركات الأردنية لدخول أسواق حيوية ومهمة.



وأكد أن السوق السعودية من أهم الأسواق بالنسبة للمنتجات الأردنية التي يعول عليها بشكل كبير لزيادة الصادات الوطنية في ظل العلاقات المميزة التي تجمع البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

وبين أبورحمة أن الجمعية التي تأسست عام 1988 تسعى إلى دعم تصدير منتوجات وخدمات القطاع الصناعي، وتنفيذ النشاطات التي من شأنها الارتقاء بالصادرات الوطنية إلى مختلف الأسواق العربية والأجنبية، وبخاصة التي ترتبط المملكة معها باتفاقيات تجارية.