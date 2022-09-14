الأسهم الخليجية تتراجع مع تأهب الأسواق لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية يوم الأربعاء وسط توقعات المستثمرين بأن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سياسة نقدية أكثر تشددا لكبح جماح التضخم.

وتشهد أسعار النفط، المحفز للنمو في المنطقة، تراجعا بالنظر إلى أن زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وغيرها من الدول يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ومن ثم تخفض الطلب على النفط.

وتربط خمس من دول مجلس التعاون الخليجي الست عملاتها بالدولار فقط وتتخذ خطوات تتوافق إلى حد كبير مع التحركات النقدية الأمريكية، في حين أن الدينار الكويتي مرتبط بسلة عملات يُعتقد أن الدولار يهيمن عليها.

وتكبدت أسهم البنوك الخسائر الأكبر في جميع الأسواق، حيث يمكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تراجع الإقراض للشركات والأفراد.

وهبط المؤشر الرئيسي للأسهم في السعودية 1.4 بالمئة مع انخفاض أسهم جميع البنوك ودفعت القطاعات الأخرى للتراجع.

وفي قطر، تراجعت كل الأسهم تقريبا مما قاد لهبوط المؤشر 1.7 بالمئة.

وانخفض المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي 0.9 بالمئة، وتصدرت أسهم الشركات المالية والعقارية ذات الثقل الخسائر.

وهبط مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة، بعد مكاسب لخمسة أيام منهيا أطول سلسلة مكاسب في شهر.

وتلقت السوق بعض الدعم من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) التي قفزت أسهمها 14.6 بالمئة بعدما استحوذت مجموعة ملتيبلاي على حصة 7.3 بالمئة بها في صفقة بقيمة عشرة مليارات درهم (2.72 مليار دولار).