"بورصة دبي للماس" تكشف عن أكبر حجر ياقوت عالي الجودة في العالم

أعلنت شركة "فيورا جيمز" العاملة في مجال تعدين الأحجار الكريمة الملونة التي تتخذ من دبي مقرا رئيسيا لها اليوم عن اكتشافها التاريخي لأكبر حجر ياقوت عالي الجودة تم استخراجه في العالم على الاطلاق.

جاء ذلك خلال استضافة مركز دبي للسلع المتعددة "DMCC" - المنطقة الحرة العاملة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع - هذا الحدث اليوم وذلك بمبنى بورصة دبي للماس "DDE".

وأطلق هذا الحجر الكريم الموزمبيقي المذهل بشكل قانوني تحت اسم " إستريلا دي فيورا" أي نجمة فيورا باللغة البرتغالية ويتميز بأنه من الياقوت الخام منقطع النظير عيار 101 قيراط بلونه الأحمر الأثمن القرمزي الذي يعرف باسم "Pigeon Blood" أي "دم الحمام" ويعتبر لونه الأحمر الزاهي والفلوري والنقي من النوادر جدا وهو ما يجعله مرغوبا بشدة.

كانت أجود أنواع الياقوت لقرون مضت مرادفة لوادي "موجوك" في بورما.. ليأتي "إستريلا دي فيورا" اليوم ليسلط الضوء على موزمبيق مصدرا للياقوت الذي يتمتع بالجودة العالية.

و أظهرت الاستكشافات العلمية الحديثة العمر الحقيقي لترسبات الأحجار الكريمة حيث يزيد عمر الياقوت الموزمبيقي عن 475 مليون سنة مقارنة بتلك الموجودة في بورما.

و أعرب ديف شيتي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فيورا جيمز" بهذه المناسبة عن سعادته لاكتشافهم" إستريلا دي فيورا" أكبر حجر ياقوت عالي الجودة تم استخراجه في العالم حتى الآن على الإطلاق وأثبتت "فيورا "بعد مرور أكثر من عامين من الإنتاج أن منجم الياقوت التابع لها في موزمبيق يرقى إلى أرفع المستويات العالمية.

وقال شيتي: " إن هذا الاكتشاف يشكل حدثا غير مسبوق في هذا المجال وشرف كبير لنا في فيورا وللموزمبيق..معربا عن فخره لكونهم شركة مستدامة في مجال استخدام أفضل التقنيات لوضع معايير لصناعة تعدين الأحجار الكريمة الملونة ".. ووجه شكره لحكومة موزمبيق على دعمها وكذلك فريق عملنا على العمل الشاق الذي أنجزه حتى الآن".

من جهته أكد أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة أن المركز لعب دورا مهما في ترسيخ مكانة إمارة دبي مركزا تجاريا عالميا لا سيما بالنسبة للأحجار الكريمة..معربا عن سروره بالمشاركة مع فيورا في الكشف أكبر ياقوتة في العالم بجودة الأحجار الكريمة العالية هنا في بورصة دبي للماس ما يشكل دليلا آخر على دور دبي المحوري في قطاع الأحجار الكريمة العالمي.

من جانبه ذكر إيه بيريتي المالك والرئيس التنفيذي لشركة "GRS GemResearch Swisslab" أن هذا الحجر من الياقوت يظهر خصائص لا تصادف عادة إلا في مناجم موجوك الكلاسيكية في بورما.. موضحا أن هذا الحجر يمتلك تألقا ولونا أحمر زاهيا ويتفوق في وضوحه الممتاز ويوفر إستريلا دي فيورا إمكانية تحقيق الرقم القياسي العالمي الجديد لكونه أفضل ياقوتة من حيث جودة الأحجار الكريمة تم اكتشافه على الإطلاق بحجم يزيد عن 50 قيراطا بمجرد أن يمر بعملية القطع النهائية.

بدوره قال الدكتور دانيال نيفيلير مدير عام مختبر "غوبلين جيم لاب" للأحجار الكريمة: " إنه من المرجح أن ينتج إستريلا دي فيورا لونا أحمر كثيفا مشبعا دفعة واحدة بشكل كامل وسليم وبنسب كافية وبالمقارنة مع معظم أحجار الياقوت بما في ذلك تلك الموجودة في بورما والتي تميل إلى تضمينها إلى حد ما عندما تصل أحجامها إلى أكثر من 5 قراريط فإن هذا الحجر من الياقوت خال نسبيا من الشوائب المرئية للعين وبالنظر إلى حجمه الكبير جدا ولونه الأحمر النابض بالحياة وخصائص الوضوح لهذا الحجر من الياقوت يمنحه إمكانات غير عادية ليصبح واحدا من الأكبر من نوعه عالي الجودة متعدد الأوجه على الإطلاق".

و سيتم عرض حجر الياقوت "إستريلا دي فيورا" في دبي لمدة شهر وفقا لمواعيد مسبقة على أن يتم طرحه في مزاد خاص خلال شهر أكتوبر المقبل.

و ستخصص "فيورا جيمز" ما نسبته 2 في المائة من مبيعاتها لبناء " أكاديمية فيورا للتدريب" من أجل دعم المجتمع المحلي الذي تنشط فيه في موزمبيق.

و يكمن الهدف الرئيسي من وراء هذه المبادرة إلى تعزيز إمكانية الحصول على التعليم المناسب والتدريب الفني للسكان المحليين في مجالات العمل المختلفة مثل التعدين والنجارة والهندسة والزراعة وذلك من أجل توفير دخل مستدام لهم.