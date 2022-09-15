أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 15-9-2022

استقرت أسعار الذهب اليوم فى مصر بعد أن تراجعت أمس مع تراجع سعر الدولار، مما أدي لوجود انخفاض ملحوظ فى سعر الذهب عالميا.

سعر جرام الذهب عيار24 في مصر

نزل سعر جرام الذهب عيار24 لنحو 1272 جنيها للشراء، مقابل 1267.5 جنية للبيع.

سعر جرام الذهب عيار21

سجل سعر جرام الذهب عيار21 فى حالة الشراء 113 جنيها، مقابل 1109 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار18

بلغ سعر جرام الذهب عيار18نحو 954جنيها للشراء،مقابل 950.7جنية للبيع.

سعر الجنية الذهب اليوم في مصر

وصل سعر جنية الذهب اليوم فى محلات الصاغة إلى 8904 جنيها دون ضريبة أو دمغة أو مصنعية.

أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء عن حاجز 1700 دولار للأوقية (الأونصة) مع انحسار بريق المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا بفعل توقعات لزيادات حادة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1694.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1910 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أكبر هبوط من حيث النسبة المئوية ليوم واحد منذ 14 يوليو تموز مدفوعا بصعود الدولار في أعقاب زيادة مفاجئة في التضخم في الولايات المتحدة.

وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.76 بالمئة إلى 1704.40 دولار للأوقية.

وقال جيم ويكوف المحلل البارز في كيتكو ميتالز "شهدنا اليوم بعض ضغوط البيع لأسباب فنية بعد خسائر الأمس القوية."

وتحتسب الأسواق الآن زيادة قدرها 75 نقطة أساس على الأقل في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي في ختام اجتماعه للسياسة النقدية يوم الأربعاء القادم، في أعقاب زيادة غير متوقعة في مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس آب.

وقال ويكوف "تشديد السياسات النقدية سيبطئ النمو الاقتصادي العالمي وهو ما سيقلل بدوره طلب المنتجين والمستهلكين على المعادن (النفيسة)."

ويعتبر الذهب أداة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة لترويض زيادات الأسعار يقلص شهية المستثمرين للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.09 بالمئة إلى 19.53 دولار للأوقية بينما قفز البلاتين 2.7 بالمئة إلى 902.43 دولار، وصعد البلاديوم 2.6 بالمئة إلى 2158.60 دولار.